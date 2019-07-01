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01.07.19 08:20

На наших концертах зараз немає жодної політичної агітації, - Вакарчук. ВIДЕО

Лідер партії "Голос" співак Святослав Вакарчук підтвердив, що не планує припиняти концертну діяльність, але за однієї умови - якщо не потрапить у виконавчу владу після парламентських виборів.

Про це Вакарчук сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми хочемо брати на себе відповідальність, ми хочемо допомагати президенту в тих реформах, які вважаємо правильними", - зауважив він.

Свої концерти він не вважає агітацією, бо вони відкриті для всіх - і так було завжди.

"На наших концертах зараз немає жодною політичною агітацію, ніяких символів, це звичайні концерти О.Е.", - сказав він.

Говорячи про фінансування партії, політик зазначив, що не обіцяє спонсорам нічого персонального: "Тільки рівні правила гри, ми будемо боротися за верховенство права, партія "Голос" одним з перших внесе законопроект щодо оновлення суддівського корпусу в Україні, про зміну судової системи".

Нагадаємо, на концерті групи "Океан Ельзи" у Львові була символіка партії "Голос". Перед концертом Святослав Вакарчук запевняв, що це виключно музична подія і вона не є агітацією.

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