Неприпустимо, щоб спостерігачі від країни-агресора в складі делегації ПАРЄ визначали демократичність українських виборів, - Парубій. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок у Києві. Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я вважаю за доцільне, в разі якщо російська делегація буде відновлена в правах у ПАРЄ, відкликати своє запрошення як голови Верховної Ради України щодо участі спостерігачів в Україні. Якщо вони намагатимуться через ПАРЄ направити в Україну російських спостерігачів, ми не можемо дозволити, щоб спостерігачі від країни-агресора визначали демократичність українських виборів", - наголосив він.

Спікер додав, що розраховує на підтримку цієї позиції з боку профільного комітету ВР і голів парламентських фракцій.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.