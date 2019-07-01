Підписання Зеленським закону про ТСК могло б стати "добрим знаком" співпраці з ВР, - Парубій. ВIДЕО

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради в Раді, передає Цензор.НЕТ.

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"Напевно, весь парламент чекає підписання закону про ТСК. Роками ми проводили безліч дискусій на майданчику "Діалоги Моне", з нашими європейськими колегами-депутатами Європарламенту. Власне, в підготовці до цього законопроекту і, як добрий знак співпраці, було б дуже важливим підписання закону про ТСК", - сказав він.

"Це моє звернення, одностороннє: подивитися, вивчити і знайти можливість підтвердити рішення Верховної Ради України", - підкреслив Парубій.

Також, він зазначив, що з перших днів вступу на посаду президента України народні депутати чули "образливі слова" на адресу ВР, а також підкреслив, що є нерозуміння співпраці.

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