Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "сучасний політичний бардак", приєднатися до його команди. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому в фейсбуці.
Клімкін подякував усім за підтримку і розуміння.
Міністр підкреслив, що всередині країни всі єдині в бажанні звільнити українських моряків, заручників, політичних в'язнів.
"Водночас ми повинні розуміти, яку пастку нам намагалася підсунути Росія - зганьбити наших моряків, вдати, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму і судових позовів", - повідомив він.
"Будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку", - сказав він.
За словами міністра, зараз прийшов час для того, щоб будувати справжню політичну команду.
"Всіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик - приєднуйтесь", - додав Клімкін.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.