Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "сучасний політичний бардак", приєднатися до його команди. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому в фейсбуці.

Клімкін подякував усім за підтримку і розуміння.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Міністр підкреслив, що всередині країни всі єдині в бажанні звільнити українських моряків, заручників, політичних в'язнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернення всіх полонених українців - пріоритетне питання, але не за всяку ціну, - Богдан

"Водночас ми повинні розуміти, яку пастку нам намагалася підсунути Росія - зганьбити наших моряків, вдати, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму і судових позовів", - повідомив він.

"Будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку", - сказав він.

За словами міністра, зараз прийшов час для того, щоб будувати справжню політичну команду.

"Всіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик - приєднуйтесь", - додав Клімкін.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.