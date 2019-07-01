Смерть дітей під час пожежі на Одещині: поліція з'ясувала, що матері були в гостях. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Нацполіції Одещини, на місці події працюють слідчо-оперативні групи Окнянського і Подільського підрозділів поліції. Як встановили поліцейські, дві місцеві мешканки 19-ти і 23-х років, залишили дітей вдома без нагляду, а самі пішли в гості до подруги. Після трагедії їх виявили в стані алкогольного сп'яніння, що підтвердила медична експертиза.

"Наразі проводиться огляд місця події, допитуються свідки, батьки дітей. Вирішується питання про кваліфікацію кримінального провадження", - прокоментував подію начальник Подільського ОП Микола Піщанський.

Нагадаємо, НП сталася 1 липня близько сьомої ранку в одному із сіл Окнянського району Одеської області. У приватному житловому будинку, де були дівчатка 2017 та 2018 р.н., сталася пожежа домашнього майна. Рятувальники, яких викликали місцеві жителі, помітивши задимлення, виявили дітей без ознак життя.