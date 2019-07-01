П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці патрульної поліції Києва.

30 червня, близько 5-ї години ранку, інспектори патрульної поліції помітили, як водій автомобіля SsangYong проїхав по газону і намагався заїхати на новий пішохідний міст.

Патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху і під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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Водій пройшов огляд за допомогою драгера в присутності двох свідків, прилад показав результат - 0,58 проміле.

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Патрульні склали на водія протокол за ч.1 ст.130 (керування у стані сп'яніння) КпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за скоєне ним порушення ПДР.

Нагадаємо, це вже не перший випадок заїзду на новий велосипедно-пішохідний міст транспортом.