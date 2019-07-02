"У нас усі в партії волонтери", - Корнієнко про оплату роботи політтехнологів "Слуги народу". ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про "продаж" округів "під ключ" за $300 тис. кандидатів у депутати за мажоритарною системою, Корнієнко заявив, що "це неправда".

"Ми не беремо ці гроші з мажоритарників, ми не можемо їх брати, немає такого. Ми навіть навпаки платимо за їхню реєстрацію 40 тис. гривень. (Партія платить). Ми не впевнені, що ми можемо прийняти від мажоритарників ці платежі назад, тому що це для нас фінансово великий ризик щодо звітності НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. - Ред.). Нам потрібно перевірити 200 осіб, це дуже важко. Ми перевіряємо кожну людину та організацію, які вносять нам гроші", - розповів глава штабу "Слуги народу".

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Також Корнієнко розповів, чим ще партія допомагає мажоритарникам.

"У нас є підготовка. Вчора був навчальний семінар на цілий день. Ми розповідали, як вигравати вибори, як займатися своїми кампаніями. У нас є технологічна складова, дуже серйозна (не можу назвати прізвище, оскільки це засекречені люди), вони будують мережу польових консультантів, які будуть вести кілька округів, допомагати нашим кандидатам вибудовувати свою стратегію", - пояснив Корнієнко.

На питання, хто оплачує їхню роботу, глава штабу "Слуги народу" заявив, що "у нас всі в партії волонтери, ми ж хочемо змін у країні - це загальний тренд".

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.

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Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.