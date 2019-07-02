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02.07.19 14:02

"З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення наших відносин", - повірений у справах США в Україні Тейлор записав звернення до українців і Зеленського. ВIДЕО

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів про пріоритети своєї роботи в Києві та поділився спогадами про свою каденцію в Україні в 2006-2009 роках.

Тимчасовий повірений у справах Тейлор в оприлюдненому ролику подякував народу України за теплий прийом, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже пощастило перебувати в Україні в цей чудовий історичний момент. Скоро Україна отримає новий парламент ... Це чудова можливість для людей з різних сфер піти працювати в парламент, це також можливість для нових ідей у Раді", - сказав він.

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Тейлор заявив, що "прибув знову, щоб на основі хороших відносин між Вашингтоном і Києвом працювати над вирішенням багатьох питань" і з нетерпінням чекає співпраці з новим парламентом і президентом Володимиром Зеленським.

Тейлор зазначив, що зараз і для США є прекрасна можливість бути "партнером як для нового президента, так і для нової Ради".

"І ми з нетерпінням чекаємо тісної співпраці з ними", - додав дипломат. Він нагадав, що США "рішуче підтримують Україну - шляхом військової допомоги, дипломатично, економічно".

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