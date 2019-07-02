"Нічого відрізати нікому не будуть", - Нацполіція просить депутатів терміново розглянути законопроект про створення реєстру педофілів і добровільної кастрації. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський резонанс" на телеканалі Еспресо.

"Підвищена увага суспільства до таких людей - ефективна профілактика. Це зупиняє цих людей. Суспільство має знати цих людей тому, що ми всі батьки і у нас є діти", - говорить глава Нацполіції Сергій Князєв.

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Законопроект 6607 передбачає, що в реєстрі педофілів будуть доступні фотографії і персональні дані засуджених за злочини сексуального характеру проти дітей. Отримати ці дані зможуть на запит, наприклад, керівники шкіл та дошкільних установ.

Тим засудженим, у яких медики визнають педофілію психічним розладом, запропонують добровільну хімічну кастрацію.

"Нічого відрізати нікому не будуть. Це зменшення сексуального потягу шляхом прийому гормональних препаратів", - говорить начальник відділу судово-психіатричних експертиз Олена Козерацька.

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