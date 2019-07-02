Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, боєць ОС дістав бойове травмування, - прес-центр. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли: двічі - поблизу Мар'їнки (з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів) і поруч із Лебединським (з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник учинив три обстріли: поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм), двічі - по околиці Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойове травмування. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня збройні формування РФ 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців загинуло, ще двоє - дістали поранення.