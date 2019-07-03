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03.07.19 09:57

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі ураган, що пронісся ввечері 2 липня, повалив понад 150 дерев, пошкодив 37 будівель і 36 дахів.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 01

"2 липня в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) на території Дніпропетровської області відбулося повалення дерев і конструкцій будівель. Для надання допомоги потерпілому від негоди населенню залучалися співробітники Служби порятунку. Підрозділами Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області скоєно 28 виїздів, розпиляно і прибрано 71 дерево", - йдеться в повідомленні.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 02

Також унаслідок негоди в області відключено електропостачання 27 тисячам абонентів.

У Криворізькому, Софіївському районах і самому Кривому Розі внаслідок падіння дерев на газопроводи в 44 випадках відключали газопостачання понад 2 тисячам абонентів.

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Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 03

Рятувальникам повідомили про повалення близько 200 дерев, з них розпиляно і прибрано вже 71 дерево. Зокрема, в Кривому Розі ураган повалив 152 дерева, в Дніпрі - 25.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 04

Крім того, в Кривому Розі в результаті негоди пошкоджено 37 будівель, зокрема на Будинку культури ПівдГЗК частково пошкоджено дах на площі 200 квадратних метрів, також пошкоджено дахи 36 приватних і багатоповерхових житлових будинків.

Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи 05

У поліцію надійшло близько 76 звернень про пошкодження автомобілів в результаті падіння дерев і стовпів.

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