У Парижі концертом вшанували пам'ять загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється на сторінці Культурно-інформаційного центру при Посольстві України у Франції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"1 липня в Парижі відбувся концерт "Тиха музика для роздумів" у виконанні французького піаніста Адама де Лара. Концерт проходив у рамках Міжнародного музичного маратону W Live на знак вшанування пам'яті Героя України Василя Сліпака, який загинув 29 червня три роки тому на фронті і чиє ім'я носить тепер Культурно-інформаційний центр Посольства України у Франції", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

На вечір прийшли друзі Василя, прихильники України, приїхав з Києва його брат Орест. Звучала музика французьких авторів Равеля, Дебюссі, а також відомого сучасного українського композитора В. Сильвестрова.

Перед початком концерту слово взяли професор Сорбонни Філіп де Лара, заступник голови Об'єднання українців у Франції Іван Пастернак, директор КІЦ Наталя Кочубей.





















Василь Сліпак загинув на Донеччині 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.