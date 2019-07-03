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03.07.19 11:44

У Парижі концертом вшанували пам'ять загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Парижі в рамках Міжнародного музичного марафону W Live вшанували концертом пам'ять оперного співака, воїна і захисника України Василя Сліпака, який загинув у війні на Сході України в 2016 році.

Про це повідомляється на сторінці Культурно-інформаційного центру при Посольстві України у Франції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"1 липня в Парижі відбувся концерт "Тиха музика для роздумів" у виконанні французького піаніста Адама де Лара. Концерт проходив у рамках Міжнародного музичного маратону W Live на знак вшанування пам'яті Героя України Василя Сліпака, який загинув 29 червня три роки тому на фронті і чиє ім'я носить тепер Культурно-інформаційний центр Посольства України у Франції", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

На вечір прийшли друзі Василя, прихильники України, приїхав з Києва його брат Орест. Звучала музика французьких авторів Равеля, Дебюссі, а також відомого сучасного українського композитора В. Сильвестрова.

Перед початком концерту слово взяли професор Сорбонни Філіп де Лара, заступник голови Об'єднання українців у Франції Іван Пастернак, директор КІЦ Наталя Кочубей.

У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 01
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 02
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 03
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 04
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 05
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 06
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 07
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 08
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 09
У Парижі концертом вшанували память загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака 10

Василь Сліпак загинув на Донеччині 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.

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