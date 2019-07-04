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04.07.19 08:05

На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали. ВІДЕО+ФОТО

Під час святкового салюту в Мінську сталася надзвичайна подія. Загинула жінка, є постраждалі. Про інцидент повідомили очевидці в соціальних мережах. Слідчий комітет і Міністерство оборони підтвердили інформацію про те, що сталося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by.

Слідчий комітет повідомив, що внаслідок події загинула жінка, 1955 року народження, яка спостерігала за салютом на березі річки Свіслоч і була поранена. Медикам врятувати її не вдалося.

Очевидці повідомляють, що жінці в шию влучив металевий осколок.

На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали 01
Фото очевидця

"Нині слідчими проводиться перевірка за фактом її смерті. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - інформує СК.

Крім того, за попередніми даними, ще кільком постраждалим надавалася медична допомога через отримання ушкоджень. Однак їм госпіталізація не знадобилася. Точна кількість людей, які звернулися до медичних установ, встановлюється.

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Також унаслідок НП вибито скло в кількох будівлях.

На святкуванні Дня Незалежності Білорусі під час салюту сталася надзвичайна подія: загинула жінка, ще кілька людей постраждали 02

Відомо, що проведення салюту забезпечувала патрульна рота комендантського батальйону Мінської військової комендатури.

У поширеній Міністерством оборони заяві зазначається, що комісія міністерства спільно зі Слідчим комітетом встановлює причини події.

"Постраждали 4 людини. З них одна жінка дістала травму, не сумісну з життям. Військове відомство висловлює співчуття рідним і близьким загиблої і надасть необхідну допомогу", - повідомляє Міністерство оборони.

Відомство також зазначає, що "заряди цієї партії раніше вже застосовувалися для салютів".

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