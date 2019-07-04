"Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Активісти, велосипедисти пікетують Міністерство молоді та спорту України з вимогою офіційних вибачень від голови Федерації велоспорту Олександра Башенка перед спортсменкою Ганною Соловей, а також його відставки з поста голови Федерації.

Активісти тримають плакати зі своїми вимогами. Також вони написали і підписують звернення до міністра Жданова, в якому виклали свої вимоги.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей: "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали".