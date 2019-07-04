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04.07.19 10:10

"Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під Міністерством молоді та спорту України триває акція на підтримку переможниці Європейських ігор 2019 року у велоспорті Ганни Соловей, якій нахамив і погрожував глава Федерації велоспорту Олександр Башенко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Активісти, велосипедисти пікетують Міністерство молоді та спорту України з вимогою офіційних вибачень від голови Федерації велоспорту Олександра Башенка перед спортсменкою Ганною Соловей, а також його відставки з поста голови Федерації.

Активісти тримають плакати зі своїми вимогами. Також вони написали і підписують звернення до міністра Жданова, в якому виклали свої вимоги.

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Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 01
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 02
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 03
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 04
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 05
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 06
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 07
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 08
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 09
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 10
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 11
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 12
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 13
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 14
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 15
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 16
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 17
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 18
Геть Башенка-паразита, - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей: "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали".

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