Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС проходять політичні акції різних політсил та громадських організацій: ВО "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Вільні люди", "Голос", "Громадський люстраційний комітет", "Автомайдан" та ін.
Мітингувальники тримають прапори своїх організацій і плакати з гаслами, а також виступають із заявами. Під будівлею КС встановлена імпровізована шибениця, а на огорожі - голова від пам'ятника Леніну.
Мітингувальники вимагають залишити закон про люстрацію в силі.
Разом з тим, між активістами націоналістичних організацій і молодіжним крилом "Європейської Солідарності" відбулися сутички. В ході виступів активісти націоналістичних організацій заявили, що, на їхню думку, Конституційний Суд - це спадщина президентства Петра Порошенка. У відповідь, активісти "ЄС" спробували заглушити мітингувальників, включивши гімн України. Після завершення гімну активісти націоналістичних організацій спробували забрати колонки у активістів "ЄС", щоб не перебивали їхнього виступу. В результаті сталися сутички між мітингувальниками. Активістів розвели співробітники правоохоронних органів. В результаті постраждала партійна символіка "ЄС".
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук