Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС проходять політичні акції різних політсил та громадських організацій: ВО "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Вільні люди", "Голос", "Громадський люстраційний комітет", "Автомайдан" та ін.

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Мітингувальники тримають прапори своїх організацій і плакати з гаслами, а також виступають із заявами. Під будівлею КС встановлена ​​імпровізована шибениця, а на огорожі - голова від пам'ятника Леніну.

Мітингувальники вимагають залишити закон про люстрацію в силі.

Разом з тим, між активістами націоналістичних організацій і молодіжним крилом "Європейської Солідарності" відбулися сутички. В ході виступів активісти націоналістичних організацій заявили, що, на їхню думку, Конституційний Суд - це спадщина президентства Петра Порошенка. У відповідь, активісти "ЄС" спробували заглушити мітингувальників, включивши гімн України. Після завершення гімну активісти націоналістичних організацій спробували забрати колонки у активістів "ЄС", щоб не перебивали їхнього виступу. В результаті сталися сутички між мітингувальниками. Активістів розвели співробітники правоохоронних органів. В результаті постраждала партійна символіка "ЄС".

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Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук