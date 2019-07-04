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04.07.19 11:45

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва під будівлею Конституційного суду України тривають пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого ухвалення КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Сьогодні в КС відбувається закрите засідання у справі про відповідність Конституції закону "Про очищення влади". Під будівлею КС проходять політичні акції різних політсил та громадських організацій: ВО "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Вільні люди", "Голос", "Громадський люстраційний комітет", "Автомайдан" та ін.

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Мітингувальники тримають прапори своїх організацій і плакати з гаслами, а також виступають із заявами. Під будівлею КС встановлена ​​імпровізована шибениця, а на огорожі - голова від пам'ятника Леніну.

Мітингувальники вимагають залишити закон про люстрацію в силі.

Разом з тим, між активістами націоналістичних організацій і молодіжним крилом "Європейської Солідарності" відбулися сутички. В ході виступів активісти націоналістичних організацій заявили, що, на їхню думку, Конституційний Суд - це спадщина президентства Петра Порошенка. У відповідь, активісти "ЄС" спробували заглушити мітингувальників, включивши гімн України. Після завершення гімну активісти націоналістичних організацій спробували забрати колонки у активістів "ЄС", щоб не перебивали їхнього виступу. В результаті сталися сутички між мітингувальниками. Активістів розвели співробітники правоохоронних органів. В результаті постраждала партійна символіка "ЄС".

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Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 01
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 02
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 03
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 04

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 05
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 06

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 07
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 08
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 09
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 10
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 11
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 12
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 13
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 14
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 15
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 16
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 17
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 18
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 19
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 20
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 21
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 22
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 23
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 24
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 25
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 26
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 27

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 28
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 29
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 30

Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 31
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 32
Шибениця, голова Леніна і бійки, - активісти пікетують КС з вимогою не скасовувати закон про люстрацію 33

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

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