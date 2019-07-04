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04.07.19 13:36

В Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу. ВIДЕО

У Дніпрі триває будівництво скверу Прибережний, що розташований по вул. Набережна Перемоги – від Мерефо-Херсонського мосту до вул. Космічної. Закінчити роботи планують у вересні цього року – до Дня міста. Нині будівельники працюють без вихідних.

"Міська влада реконструює тут чималу частину території – близько 2,5 га. Проведено колосальну роботу. Аналогів такому не було не лише в Дніпрі (за всю історію), а й в Україні таких проектів, мабуть, одиниці. Коли ми відкриємо цей об’єкт, мешканці міста особисто переконаються в якості робіт і використаних матеріалах. Робимо це на довгі роки. Тому передбачено всю інфраструктуру. Цей об’єкт перебуває під постійним контролем міських служб і безпосередньо мера", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час огляду будівництва.

Сквер Прибережний поєднає в собі майданчики для відпочинку дітей та дорослих – із зонуванням. На території буде світломузичний фонтан, газони, багато дерев, водний атракціон, каруселі, достатня кількість лавочок, а також вбиральні. Головну алею вздовж Набережної Перемоги та пішохідні доріжки вимощують неслизькою гранітною плиткою.

В Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу 01
В Україні таких проектів одиниці, - Філатов про будівництво нового скверу 02

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