Кандидат від "Слуги народу" по 169 округу Куницький регулярно їздить до РФ і "тусується ВКонтакте", - ветеран АТО Маслов. ВIДЕО

Про це повідомляє юрист, ветеран АТО Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.
"Саньок ще виявляється і шанувальник рашки. І не тільки досі тусується ВКонтакте, а регулярно туди їздить!" - зазначає Маслов.
Крім того він вважає, що Куницький "нічого в своєму житті не створив, крім сумнівної хамовитої попси "Дорожній контроль", де він вчить бидло, як безкарно порушувати ПДР".
Раніше народний депутат України Андрій Денисенко вже заявляв про те, що кандидат від "Слуги народи" Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю і часто відвідує Росію.
Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. Крім того, він стверджує, що його основна мета на окрузі "не просто допомогти людям і зробити їх життя простіше і краще", але і не допустити до влади Грановського (екснардеп БПП) і Кірша ("Народний фронт").
Як відомо, по 169 округу балотується народний депутат Олександр Грановський, який був одним з найближчих соратників Порошенка. Після президентських виборів відбулася зустріч Грановського з олігархом Ігорем Коломойським, який підтримує чинного президента Володимира Зеленського. ЗМІ також повідомляли про те, що сам Грановський має румунський паспорт.