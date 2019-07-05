Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
05.07.19 15:34

Іловайськ, Іл-76, Дебальцеве: Військовий прокурор Матіос назвав тих, хто віддавав наказ. ВIДЕО

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів про причини Іловайської трагедії в 2014 році, про роль начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка і Верховного головнокомандувача Петра Порошенка в битві за Іловайськ, хто ухвалив рішення вивести війська з Дебальцевого, а також, як розслідується справа про збитий російськими терористами літак Іл-76 під Луганськом.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

00:17 Справа про Іловайськ

2:44 Причини загибелі військовослужбовців: чи були можливості у командування ЗСУ врятувати оточені підрозділи

3:50 Хто віддавав наказ захопити Іловайськ. Роль начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка
7:20 Хто вів переговори з керівництвом армії Росії про вихід з оточення "зеленими коридорами"
8:00 Роль Верховного головнокомандувача Петра Порошенка в Іловайській трагедії
15:14 Заява колишнього командира добровольчого батальйону "Шахтарськ" Всеволода Філімоненка про "роздачу грошей" добробатам на нараді у Геннадія Корбана перед штурмом Іловайська

17:00 Інсинуації навколо справи про Іловайськ
20:39 Справа генерала Віктора Назарова щодо збитого під Луганськом літака Іл-76
24:23 Військова операція в Дебальцевому. Генерал Геннадій Воробйов

31:03 Майбутнє військової прокуратури. Військова юстиція

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100