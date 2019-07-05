Іловайськ, Іл-76, Дебальцеве: Військовий прокурор Матіос назвав тих, хто віддавав наказ. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

00:17 Справа про Іловайськ

2:44 Причини загибелі військовослужбовців: чи були можливості у командування ЗСУ врятувати оточені підрозділи

3:50 Хто віддавав наказ захопити Іловайськ. Роль начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка

7:20 Хто вів переговори з керівництвом армії Росії про вихід з оточення "зеленими коридорами"

8:00 Роль Верховного головнокомандувача Петра Порошенка в Іловайській трагедії

15:14 Заява колишнього командира добровольчого батальйону "Шахтарськ" Всеволода Філімоненка про "роздачу грошей" добробатам на нараді у Геннадія Корбана перед штурмом Іловайська

17:00 Інсинуації навколо справи про Іловайськ

20:39 Справа генерала Віктора Назарова щодо збитого під Луганськом літака Іл-76

24:23 Військова операція в Дебальцевому. Генерал Геннадій Воробйов

31:03 Майбутнє військової прокуратури. Військова юстиція