Рішення про відхід із Дебальцевого ухвалював генерал Воробйов, він врятував солдатів, не допустивши другого Іловайська, - Матіос. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Цезор.НЕТ розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Більш як 2 тисячі осіб не потрапили в другий Іловайськ ... Він врятував солдатів. Якби цього не було (відходу військ. - Ред.) там був би другий Іловайськ. Тоді йшли якраз найкритичніші переговори в Мінську (переговори щодо комплексу заходів з виконання Мінських угод ("Мінськ-2") про деескалацію конфлікту на Донбасі був узгоджений у Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами України, Німеччини, Франції та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою. - Ред.), коли вони затягнулися на 3-4 дні. І всі сили і засоби ... йшов масовий тиск для того, що б взяти в оточення і схилити переговорну групу, щоб Україна капітулювала. І всупереч стратегічним задумам, як це було, генерал Воробйов ухвалив це рішення", - підкреслив Матіос.

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Нагадаємо, 18 лютого 2015 року українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Йому передувала тривала оборона і відчайдушна битва, яка тривала місяць. З 15 січня по 18 лютого 2015 року в боях в районі Дебальцевого загинули 179 українських військових. 81 зник без вісті. Понад сто солдатів потрапили в полон.

Колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Геннадій Воробйов із позивним Вільний раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони в суботу 11 лютого 2017 р.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. 16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану. З початком агресії проти України, генерал-полковник Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, зокрема під Дебальцевим, як перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил. Всього понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони.

За сумлінну та бездоганну службу генерал-полковник Геннадій Воробйов нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III-го ступенів, орденом "За мужність" III ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.