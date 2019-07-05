Матіос пообіцяв запросити на допит як свідка у справі Іловайська Порошенка. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Матіос зазначив, що раніше прокуратура писала в адміністрацію президента з проханням погодити час зустрічі. На пропозицію Бутусова провести таку зустріч зараз, коли Порошенко вже не є президентом, Матіос відповів: "Я врахую Ваше побажання. Я поставлю до відома Генерального прокурора (або він побачить інтерв'ю) і ми зробимо те, що Ви пропонуєте".

При цьому військовий прокурор зазначив, що "безпосередня віддача наказів, безпосередні переговори з російською стороною, коли загострилася ситуація, проводив начальник Генерального штабу, який допитаний двічі з цього приводу. Змусити його говорити інші речі, ніж він хоче сказати - немає такого в законі. Відповідно, планування стратегічне і наслідки цього всього - це дві різні речі. Допитати як пан Горбатюк через 10 років оголосив підозру щодо Ющенка за те, чого не було. Ну це просто хайп. Я не людина хайпу. Можна по всякому ставитися до Петра Олексійовича Порошенка, але перебуваючи на посаді президента (прізвище може бути різним) - Верховного головнокомандувача він може затвердити або погодитися зі стратегічним планом бойових операцій, які подає головнокомандувач, він же начальник генерального штабу. Безпосередньо відповідальним за планування бойових операцій на той момент був керівник АТО, тоді генерал Муженко. І все, що відбувалося в розрізі планування, проведення, залучення сил і засобів та застосування військ - це безпосередньо начальник АТО. Його допитано".

Бутусов продовжив: "Я просто хочу сказати про свідків. Ви ж опитали 2500 свідків і не допитано того свідка, якому Муженко поставив завдання. Я не кажу, що його за це потрібно відразу засуджувати. Просто допитати". "Юро, Ви зараз говорите як журналіст. І я поважаю Вашу роботу", - почав Матіос. "Я свідок у справі. Я давав свідчення", - уточнив Бутусов.

Матіос продовжив: "Ви експерт у справі. Ваші свідчення як свідка - різні процесуальні статуси. Ви були допитані до призначення експертизи, як свідок, як той, хто писав багато про Іловайськ. Ваші свідчення були суб'єктивним баченням. Після того, як Ви отримали допуск до державної таємниці, Ви стали експертом у справі, яка тривала більше року, майже, у Вас інший статус. Ви стали одним із суб'єктів основного джерела доказів, в якому відображена вся хронологія і логістика подій. Відповідно, якщо в експертизі внизу при підписанні було б це зауваження, ми б його врахували. Ніхто з 33 експертів і Ви в тому числі, не написали жодного зауваження. Це відбувалося колегіально. І в ці баталії, які відбувалися між експертами, військова прокуратура не втручалася".

На репліку головного редактора Цензор.НЕТ про те, що деякі найважливіші свідчення під час експертизи йому не було надано, особливо свідчення, які були дані після підписання експертизи начальником Генштабу Муженком, оскільки він свої свідчення про спілкування з російською стороною в тому числі генералом Богданівським дав після того, як була підписана експертиза. Матіос відповів: "Конфігурація фактів, про які Ви зараз кажете, вона за певної послідовності змінює свою акцентацію. Для того, щоб підтведити розмову потрібно отримати тимчасовий доступ до повністю таємної інформації з'єднань міжурядової зв'язку, плюс це зовсім інша система доступу і вилучення усього цього. Це не так швидко. Та найголовніше, слова, дані на досудовому слідстві, вони є лише свідченням суб'єктивних осіб. Вони вважаються доказами, якщо вони перевірені судом. Так от, справді суспільство має це побачити і я дійсно глибоко переконаний, що це потрібно зробити. Але ми заручники бездіяльності парламентаріїв. Якби було заочне засудження, ми б зараз отримали дозвіл на спеціальне досудове розслідування і буквально через місяць направили б справу до суду. Вона готова у всіх томах. Але, ми маємо значний обсяг матеріалів, значний об'єм свідчень осіб, ми маємо список осіб, які є надзвичайно важливими, як люди, що мають докази. Багато людей просто свою суб'єктивну точку зору висловлювали, це не впливало на загальну картину. Але ми не можемо передати в суд. Тому є як є. Я сказав максимально три реперні точки: справа розслідувана, причинний наслідок того що сталося - це наслідок прямої агресії Російської федерації - майже 15 тисяч осіб, деякі порушення певних посадових осіб Міноборони - це Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, але вони не є причиною Іловайської трагедії. Це порушення статутних вимог, які не зовсім кореспондуються з конструкцією АТО. І ця дилема, ця юридична колізія не дає нам жодних, підкреслюю жодних, підстав для оголошення підозр нашим військовим, які командували операцією".

Повністю інтерв'ю Анатолія Матіоса читайте ЗА ПОСИЛАННЯМ