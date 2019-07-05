Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".

У відеозверненні, яке публікує Ірина Геращенко, вона зазначає, що "сьогодні Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ святкують 5 років із дня звільнення. Але всі українці мріють про звільнення Донбасу - Донецька, Луганська".

За словами Ірини Геращенко, українці також мріють про звільнення українських моряків.

"Сьогодні наша партія "Європейська Солідарність" підготувала петицію до Парламентської асамблеї Ради Європи з вимогою тиснути на Російську Федерацію негайно звільнити українських моряків". Ірина Геращенко закликала підписатися під цією петицією.

"Друзі, ми вимагаємо звільнення українських моряків! Ми звертаємося до всієї ПАРЄ з вимогою переглянути рішення про повернення російської делегації, ми вимагаємо від Російської Федерації негайного звільнення всіх українських політв'язнів", - зазначає Геращенко. Підписатися під петицією можна за посиланням.

Нагадуємо, 5 липня 2014 року українські військові звільнили від проросійських бойовиків українські міста - Слов'янськ і Краматорськ. Вони були стратегічно важливими для України, оскільки розташування міст дає змогу контролювати всі дороги в радіусі декількох кілометрів.

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