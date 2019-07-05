В'ятрович написав заяву в прокуратуру на Кернеса. ВIДЕО

Про це глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович заявив в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Тут уже персональна відповідальність міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Інститут нацпам'яті подав позов до прокуратури зі зверненням, що цей чиновник має бути притягнутий до відповідальності, зокрема, кримінальної. Якщо прокуратура спрацює, як повинна працювати - до 5-ти років ув'язнення включно загрожує Кернесу", - заявив В'ятрович.

Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.

У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в рамках закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Воно зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради були зареєстровані електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г. Жукова і прибрати з пл.Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали більше 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

21 червня міський голова Харкова Геннадій Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

В ніч з 25 на 26 червня таблички з назвою "проспект Григоренка" комунальники замінили табличками з назвою "проспект Жукова".

Рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова оскаржила в суді партія "Європейська солідарність".