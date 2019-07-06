"Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію?" - Смешко розкритикував "Слугу народу". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Гордону", критикуючи президентську політсилу "Слуга народу".

"Ви дійсно вважаєте, що можна за місяць створити партію? А яка ідеологія цієї партії?" - каже Смешко, коментуючи високий рейтинг "Слуги народу".

Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням, проведеном Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 29 червня - 3 липня 2019 року, партію "Слуга народу" готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, при 5% бар'єрі.