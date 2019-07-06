"Особливий статус" у заявах політиків означатиме федералізацію України за російським сценарієм, - Клімкін. ВIДЕО

Відповідне відео опублікував у фейсбуці глава МЗС України Павло Клімкін, який перебуває в політичній відпустці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі з Молдови скинули досить вже популярне в інтернеті відео. Дивіться самі. Два молдавські політики, Ігор Додон і Сергій Яралов з оточення Плахотнюка (сам він залишився за кадром), обговорюють план федералізації Молдови. Замінюючи, з посиланням на заступника голови уряду РФ Дмитра Козака, слово "федералізація" на "особливий статус, що передбачає широкі законодавчі і виконавчі повноваження в політичній, економічній і соціокультурній сферах". Нічого не нагадує? При цьому на відео Додон каже, що це узгоджена справа.
Відео наробило галасу ще на початку червня.
Коли будете чути схожі пропозиції від політиків, розумійте і знайте: це і є федералізація, причому за російським сценарієм", - написав він.
За його словами, саме у такий спосіб намагатимуться просувати план федералізації в Україні.