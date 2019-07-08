Ми впевнюємося в якості на всіх етапах контролю, - у Міноборони показали, як перевіряють бронежилети. ВIДЕО

Цього разу екземпляр для балістичної експертизи обирали журналісти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

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Бронежилети приймаються партіями. У кожній - тисяча штук. Для балістичної експертизи контролер із Міноборони бере один на заводі підприємства "Темп 3000" в місті Богуславі на Київщині. Саме там розташовані потужності для повного циклу виробництва. Закуповують ці бронежилети не лише для армії.

"Тут також таким же чином, з такою самою технологією виробляються бронежилети для інших силових структур. Але є різниця в тому, що ми впевнюємося в усіх цих етапах контролю, інші силові структури приймають за кількістю за наявності документів виробника", - коментує начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко.

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Питання в ДБР виникли до Міноборони. Минулого тижня слідчі провели обшуки у військових. Голова ДБР Роман Труба заявив, що на фронт планували відправити неякісні засоби захисту. В Міноборони пояснюють, замовили цього року двадцять тисяч, уже прийняли одинадцять. До якої саме партії ДБР висуває претензії та на якій підставі, не знають.

"Я не бачив, які бронежилети виймалися, перше. По-друге, я не бачив документи, які підтверджують простріл цих бронежилетів. Усе", - прокоментував начальник територіального центру контролю якості речового майна Міноборони Юрій Мельник.

Журналісти вказують, який бронежилет взяти на експертизу. Перевіряється комплектація, маркування і вага виробу. Після того контрольний екземпляр опломбовується.

Обраний бронежилет везуть до Києва у сертифіковану лабораторію в Національному університеті оборони ім. Черняховського. Цього разу опломбований екземпляр супроводжують журналісти. Після огляду одну частину бронежилета одразу несуть у тир. На міцність випробовують набоями для пістолета Макарова та снайперської гвинтівки Драгунова.

Другу частину бронежилета ставлять на дощування. Його проводять протягом години з одного боку, і ще п'ять хвилин з другого.

Випробування з дощуванням за стандартом проводять раз на два роки, кажуть у Міноборони. Журналістам його продемонстрували, оскільки в ДБР заявляли, що саме мокрий бронежилет прострілюється. Річ у тім, що його захисні властивості можуть зменшуватися в мокрому стані.

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Інформації про трагічні випадки на фронті через неякісні бронежилети в Міноборони немає.

"За запитом на медичний департамент нам надійшла відповідь, що такі випадки їм теж не відомі. Тому поки що можемо говорити, що не було в нас випадків, коли боєць постраждав від бронежилета", - прокоментував начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко.

Через розслідування ДБР Міноборони може приймати бронежилети на склади, але поки що не може постачати їх до війська.

26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії.