"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час візиту Зеленського на Закарпаття. Офіційна мета візиту - представлення нового голови ОДА Ігоря Бондаренка, але більшу частину зустрічі із чиновниками Зеленський присвятив проблемі контрабанди на західному кордоні.

"Я думаю, що основні труднощі - це люди. У мене до вас прохання написати заяву на звільнення ... У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - сказав Зеленський чиновникам під час обговорення цієї проблеми.

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