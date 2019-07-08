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08.07.19 11:53

"У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував звільнитися керівникам митниці чотирьох прикордонних регіонів на західному кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час візиту Зеленського на Закарпаття. Офіційна мета візиту - представлення нового голови ОДА Ігоря Бондаренка, але більшу частину зустрічі із чиновниками Зеленський присвятив проблемі контрабанди на західному кордоні.

"Я думаю, що основні труднощі - це люди. У мене до вас прохання написати заяву на звільнення ... У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - сказав Зеленський чиновникам під час обговорення цієї проблеми.

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