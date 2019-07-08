Це відверта провокація антиукраїнських сил, - Парубій закликав СБУ і Нацраду з ТРМ відреагувати на телеміст NewsOne та "России 24". ВIДЕО

Про це він сказав на початку погоджувальної ради Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

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Це відверта провокація антиукраїнських сил, - Парубій закликав СБУ і Нацраду з ТРМ відреагувати на телеміст NewsOne та "России 24"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запобігти телемосту NewsOne та "России 24", запланованому на 12 липня.

Про це він сказав на початку погоджувальної ради Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я хочу закликати Службу безпеки України негайно відреагувати на грубе порушення законів України. Закликаю Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно провести засідання і розглянути питання про позбавлення антиукраїнських ЗМІ ліцензій на мовлення... Ворог, що окопався в нас у тилу і стріляє нам у спину, має бути ліквідований. Телеміст не має права відбутися", - сказав спікер.

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На його думку, реакція держави на цю "пряму спробу інформаційного прориву" має бути настільки жорсткою, щоб у майбутньому ні в кого не було бажання повторити цю спробу.

"Медведчуківський проросійський канал NewsOne 12 липня планує провести спільний телемарафон з пропагандистським державним телеканалом "Россия". На моє переконання, це відверта провокація антиукраїнських сил. На шостому році грубого вторгнення російських "зелених чоловічків", окупації Криму, захоплення Донбасу, коли щодня гинуть і зазнають поранень наші воїни, коли в полоні перебувають десятки військових і політичних в'язнів, а на окупованих територіях переслідують українців і кримських татар, продажні політики і їхні прислужники вирішили про щось поговорити з ворогами і вбивцями", - обурився Парубій.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".