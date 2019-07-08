Призначення Хомчака начальником Генштабу - найвдаліше призначення нового президента, - головний військовий прокурор Матіос. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цезор.НЕТ згадуючи про колишнього першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковника Геннадія Воробйова та його заслуги у війні з російським агресором на Донбасі.

Матіос зазначив, що коли Воробйов помер, - це була трагедія.

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"Я досі вважаю, що це трагедія української армії та українського народу. Його не любили (керівництво Генерального штабу), але так, як його любили війська, який одягав бронежилет, одягав шолом, брав автомат і по окопах ходив сам. Не сидів у пункті спостереження або на віддалі... багато хоробрих офіцерів є або генералів, які брали автомати і так само були змушені приймати бій чи відстрілюватися, але те, що робив Геннадій Петрович, і брав на себе відповідальність усупереч тиску або стратегічним задумам, врятувало дуже багато людських життів. І найголовніше, що нинішній начальник Генштабу - це колишній підлеглий Генерала Воробйова. У поганого генерала не може бути поганих "дітей". Тому я вірю, що Руслану Борисовичу (я не скажу, що він мені друг, але я його дуже поважаю)... Я вважаю, що призначення Хомчака начальником Генерального штабу - це найвдаліше призначення новообраного президента для армії", - зазначив Матіос.

Повну версію інтерв'ю дивіться ТУТ.

Нагадаємо, 21 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

Колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Геннадій Воробйов з позивним Вільний раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони в суботу 11 лютого 2017 р.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. 16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану. З початком агресії проти України генерал-полковник Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, зокрема під Дебальцевим, як перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил. Загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони.

За сумлінну та бездоганну службу генерал-полковник Геннадій Воробйов нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III-го ступенів, орденом "За мужність" III ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.