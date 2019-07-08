"Він був універсальним бійцем. Його питали "Чи вмієш з танка стріляти?", вн відповідав: "Ні. Бо не пробував", - побратими про загиблого бійця 24-ї бригади Едуарда Лободу. ВIДЕО

Як повідомляє військовий кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, Фугас 3 липня разом з групою бійців вийшов на бойове завдання в районі селища Мар'їнка Донецької області.

"Фугас просувався першим, тому прийняв на себе всю вибухову хвилю від розриву російської міни, чим врятував інших", - розповідає Ухман.

"На війні за весь період боїв загинули тисячі наших воїнів. Але смерть Фугаса занадто болісна і відчутна. Він був універсальним бійцем, у всіх сенсах цього слова. Прийшовши на війну в 2016 році, відразу став активним її учасником", - додає він.

За словами журналіста, Фугас розбирався в мінно-вибуховій справі і готував для російських окупантів різні пастки. Також він стріляв майже з усіх видів зброї.

"Коли його питали "Чи вмієш ти стріляти з танка?", він відповідав:" Ні. Бо не пробував", - розповідає Ухман.

Перші свої бої Фугас почав у Мар'їнці в 2016 році. Тоді Едуард був бійцем Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор ОТГ імені капітана Воловика".

"Хлопець запам'ятався своєю скромністю й одночасно витримкою. Коли інші втрачали голову і проявляли емоції, Фугас зберігав холоднокровність. У вільні від боїв хвилини Едуард грав на гітарі. Навколо нього збиралися бійці, звучали повстанські та розважальні пісні. Він був душею компанії", - зазначає військовий журналіст.

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"Через деякий час Фугас перейшов в ТГ Сапсан ДУК "Правий сектор". Довгий час воював у селищі Піски, потім під Авдіївкою. Неодноразово кожен бій міг стати останнім для хлопця, але Бог милував. Фугас разом з побратимами громив ворога і дуже шкодував, коли було перемир'я. Коли йому не давали знищувати кремлівських окупантів", - додає він.

У 2018 році Фугас підписав контракт з 24-ю Королівською бригадою ЗСУ.

6 липня відбулося прощання зі старшим солдатом, оператором-радіотелефоністом 24-ї окремої механізованої бригади Едуардом Лободою (позивний Фугас).