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08.07.19 15:56

"Я ходжу туди, куди запрошують", - Білецький про те, чому з'являється в ефірі телеканалів Медведчука. ВIДЕО

Нардеп Андрій Білецький заявив, що ходить на телеканал кума Путіна Віктора Медведчука тому, що свого каналу не має і приймає запрошення від усіх журналістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Білецький заявив  журналістам під час акції протесту проти проведення телемосту між телеканалом Медведчука NewsOne і пропагандистами з телеканалу "Росія24".

"Свого каналу у мене немає і на соросівські гранти ... я не живу, тому я ходжу рівно туди, куди мене запрошують", - сказав Білецький.

Відзначимо, під час виступу на акції нардеп Андрій Білецький заявив, що націоналісти вимагають арешту Медведчука і закриття NewsOne.

"Яка різниця, що скасували телеміст, якщо половина телеефіру належить Медведчуку", - сказав він.

Він зазначив, що "поки не вирішена ситуація з Медведчуком - скасування телемосту ще нічого не означає, тому що з телеканалів і так ллється російська пропаганда".

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