Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Згідно з повідомленням, віце-прем'єра зупинила охорона, її близько 40 хвилин "шукали в списках", і не пропустили на захід.

"Це перший випадок в історії, коли профільний віце-прем'єр, який відповідає за весь спектр європейської інтеграції, не присутній на такому заході. Хоча всі документи, які там розглядатимуться, перед цим готувалися особисто мною й урядовим офісом", - сказала Климпуш- Цинцадзе.

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Політик вважає, що її могли виключити за рішенням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"У мене є всі підстави вважати, що кулуарні консультації провів прем'єр Гройсман, і вирішив виключити мене з делегації, оскільки в попередньому списку я була", - сказала вона.

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"Я вважаю, що прем'єр не зацікавлений у подальшому реальному зближенні з ЄС, а нова команда ОПУ не встигла розібратися в процедурі підготовки документів, декларацій. У результаті вони стають заручниками дрібних ігор", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

У свою чергу, прес-секретар прем'єра Володимира Гройсмана Василь Рябчук зазначає, що склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не глава уряду, і що звинувачення з боку віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш- Цинцадзе на адресу прем'єра мають політичний характер у передвиборчий період.

"З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний чиновник не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр. Тому її слова видаються не більше, ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткові бали", - написав Рябчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.





