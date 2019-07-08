Рефлекторно махнув рукою: кадри бійки, через яку на політв'язня Балуха завели другу кримінальну справу. ВIДЕО

Відео з камер спостереження опинилося в розпорядженні видання "Крим.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Після цього конфлікту в серпні 2017 року проти Балуха завели другу кримінальну справу про побиття Ткаченка під час ранкового обходу. Балух заперечує обвинувачення. За словами українця, начальник ІТТ кілька разів ударив його у присутності інших співробітників.

За словами адвоката Балуха Ольги Дінзе, начальник ізолятора вдарив Балуха по спині, після чого українець рефлекторно махнув рукою.

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"Там абсолютно очевидно вбачається удар з боку Ткаченка в область спини Балуха. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б'ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він [Балух] махнув рукою", - заявила захисниця.

Другу кримінальну справу проти Володимира Балуха порушили в серпні 2017 року за звинуваченням колишнього керівника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух напав на нього під час ранкового обходу. Балух свідчив у суді, що це начальник ІТТ кілька разів ударив його в присутності інших співробітників. Але українця було визнано винним і за цим епізодом.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.

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