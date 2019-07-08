Бенефіціари NewsOne пов'язані з російським "Промзв’язокбанком", через який фінансується оборонзамовлення РФ, - Луценко. ВIДЕО

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив журналістам у понеділок, 8 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Ми отримали інформацію про те, що кінцевим бенефіціаром, власником NewsOne є кіпрська компанія, керівниками якої є відповідні громадяни республіки Кіпр. Один із них є одночасно співзасновником іншої кіпрської компанії, що є співвласником російського ПАТ "Промзв’язокбанк", - сказав Луценко.

За його словами, "Промзв’язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.

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"Отже, через одну людину пов'язаний російський банк, який здійснює фінансування, зокрема війни проти України, з іншого боку - він же є бенефіціаром українського телеканалу NewsOne. З моєї точки зору, це достатня інформація для того, щоб РНБО запровадила санкції до цього телеканалу", - сказав генпрокурор.

На своїй сторінці у Фейсбуці Луценко написав, що інформацію про бенефіциарних власників отримали СБУ та Генпрокуратура.

"Ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу. Санкції, зокрема, передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України і припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування", - пояснив він.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".