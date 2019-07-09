Російські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83. ВIДЕО вибуху

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї бригади ЗСУ, відео обстрілу виклав у мережу один з окупантів, який знімав постріл на мобільний телефон.

"На цьому відео бойовики зухвало зафіксували власні злочини проти цивільного населення та бійців, що боронять околиці Мар`їнки. Це відео підтверджує, що незаконні збройні формування б`ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні сили України, піддавшись провокації, відкриють вогонь у відповідь, що дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки. З огляду на те, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗС України, для дискредитації наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

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За кадром чути неадекватний сміх російських найманців, а також реакцію на їхній злочин.

"Дуже сподіваємося, що ці кадри побачить насамперед місцеве населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, та зробить для себе висновки. Матеріали за цим злочином будуть надані в СЦКК", - додали в пресслужбі 24-ї бригади.

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У коментарях до посту користувачі ідентифікували озброєння, яке використовується на околиці Донецька російськими найманцями.

Для довідки: Установка УР-83П складається з направляючої стійки, основи, анкерного пристрою, двох касет із 22 секціями детонуючого кабелю ДКРП-4, двох реактивних двигунів ДМ-70, двох гальмівних канатів, вузла передачі детонації, підривника ВР-04, з'єднувального троса, пускового пристосування, ЗІПу. Установка споряджається одним комплектом подовженого заряду розмінування УЗП-83. Заряд розміщується в двох збірнорозбірних касетах на ґрунті і подається на мінне поле повітрям реактивними двигунами. Установка УР-83П забезпечує пуск заряду УЗП-83 з позиції, обладнаної в окопі або на поверхні ґрунту. Конструкція допускає використання її з десантних кораблів під час висадки морських десантів, з десантно-переправочних засобів під час форсування водних перешкод, а також з вантажної платформи військових автомобілів і причепів.

Пуск заряду на мінне поле здійснюється командиром саперного відділення (СО) з укриття з відстані не ближче 50 м від установки розмінування. Підрив заряду здійснюється дистанційно детонатором механічної дії.