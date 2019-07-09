"Це - дупа, це кустарна робота", - ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети. ВIДЕО

За даними ДБР, чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, взяли продукцію у виробника, передає Цензор.НЕТ.

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"Готуйся, якого…ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів", – це цитата з розмов військовослужбовців, відповідальних за закупівлю бронежилетів та іншого речового майна для українських військових.

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На відео також демонструються лабораторні випробування вилучених під час слідчих дій бронежилетів Корсар М3с 1-4 класу захисту. Нагадаємо, слідчі ДБР вилучили 11 тисяч таких екземплярів.

"Для остаточних висновків щодо невідповідності закупленого речового майна призначено комплекс експертиз. Однак, вже за попередніми даними дії високопосадовців спричинили шкоду державі у сумі близько 100 мільйонів гривень. Крім того, тривають слідчі дії з вилученими документами. Державне бюро розслідувань не зацікавлене у тому, щоб наша армія втратила обороноздатність. Тому, усі слідчі дії, які можуть призвести до затримки постачань до підрозділів МОУ, проводяться максимально швидко та в інтересах не тільки слідства, але й завдань Міноборони. Вилучені оригінали документів та еталонні зразки будуть якнайшвидше повернуті у передбачений законом спосіб", - розповіли в ДБР.

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26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії.