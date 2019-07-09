Підкуп виборців у Василькові: розслідування майже завершено, незабаром справу буде передано до суду. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Поліцейська хвиля" на каналі "Еспресо".

Незабаром справа про резонансний виборчий злочин, коли в рамках соціальної програми "Турбота" мешканцям Василькова роздавали по тисячі гривень із вказівкою за кого голосувати на президентських виборах, буде передана до суду.

Під підозрою - відсторонений від роботи міський очільник Василькова Володимир Сабадаш.

Програма "Турбота" працює у Василькові більш ніж 3 роки, розповів активіст і мешканець Василькова Андрій Шевченко, але, наприклад, за минулий місяць, червень, допомогу отримали лише 150 людей, а в січні-лютому 2019-го аж 4300 осіб.

Він зазначив, що тоді люди здавали заяви пачками: "Вони забирали у людей ксерокопії паспортів писали цю заяву, потім людині говорили обов’язково піти в банк оформити картку і на цю картку заходила тисяча гривень. Людей запевняли, що цю соціальну допомогу дають через те, що в країні все стало дуже добре, дякуючи Петру Порошенку, і нагадували віддати свій голос саме за нього".

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Історія Володимира Сабадаша мала б навчити суспільство, що чесність і прозорість виборів має бути понад усе, наголошує народний депутат Ігор Мосійчук.

"Це був відвертий підкуп виборців який базувався на наданні соціальної допомоги, якщо минулого року ця допомога за весь рік була надана півтисячі осіб, то цього за період 2-3 місяці - чотирьом тисячам осіб", - сказав він.

Зокрема, у МВС та Нацполіції від початку кампанії вже зареєстрували понад 2000 повідомлень про виборчі порушення, з них майже 100 кримінальні. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко нагадав про відповідальність за виборчі злочини, зокрема і за підкуп виборців.

"Підкуп виборців - це злочин, за підкуп громадяни несуть відповідальність. Також несуть відповідальність і ті, хто бере гроші, у них є шанс отримати до 2 років позбавлення волі, а ті, хто дає гроші й організовує підкуп, можуть загриміти до в'язниці на 7 років", - зазначив він.