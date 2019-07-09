"Поговорити, познайомитися", - 10-й номер у списку "Слуги народу" Беленюк і гімнаст Верняєв попросили Зеленського про зустріч. ВIДЕО

Відео на своїй сторінці в інстаграм розмістив кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу" Беленюк, передає Цензор.НЕТ.

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Олімпійські призери і чемпіони світу запросили президента на зустріч з представниками українського спорту для знайомства та обговорення проблем.

"Усі спортсмени були б дуже раді, якби ви, як наш президент, приділили нам свій час. Нам було б дуже приємно зустрітися з вами, поговорити, познайомитися. Для нас це була б гарна підтримка напередодні Олімпійських ігор у Токіо", - заявив Верняєв.

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