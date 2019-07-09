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09.07.19 17:38

"Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - у Вінницькій області поліцейський вдарив кийком затриманого і змусив його присідати. ВIДЕО

У Ямпільському відділенні поліції Вінницькій області поліцейський вдарив затриманого кийком і змусив його присідати. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікував на своїй сторінці в Facebook Анатолій Качур.

На записі видно, як поліцейський б'є затриманого кийком, а потім наказує йому присідати. Той підпорядковується і робить присідання під вказівки поліцейського про те, як правильно це робити.

"Ямпільське відділення поліції ... патрульні Семчук і Бишиньска, а прикриває все нач. поліції хабарник Мілевський. І це не поодинокий випадок знущання з громадян Ямполя та Ямпільського району", - пише автор у коментарі до запису.

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