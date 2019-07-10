Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У 1999 році, початок моїх проблем на посаді керівника військової розвідки, було, коли на колегії Міноборони президент Кучма зачитав, що військова розвідка стала самостійним органом держави, яка дає альтернативну, часто значно ефективнішу інформацію, ніж СБУ. Після цього друга проблема виникла, 2000 рік, нарада в присутності президента, міністра оборони (генерал Олександр Кузьмук. - Ред.), начальника Генерального штабу (Володимир Шкідченко. - Ред.), секретаря РНБО щодо стратегічного плану застосування Збройних сил України. Я виступив проти міністра оборони, начальника Генерального штабу, сказавши, як можна думати про два локальні конфлікти на Заході, проти двох держав, наших сусідів - членів НАТО. Перший постріл прикордонника - це 5 стаття НАТО і ми воюємо. У нас же оборонна доктрина, у нас же повністю Схід весь голий", - розповів політик.

"Якщо оборонна доктрина - це периметр, це передислокація всіх військ. Міністр оборони, начальник Генерального штабу стають ворогами... Вони були незадоволені такою позицією. Навіть міністр оборони за президента Ющенка мав точно такі ж плани. Які постійно виступали і зараз себе євроатлантистами (називають), тільки ці міністри забувають, що завжди є в офіцера та у державного діяча, якщо він не згоден, подати у відставку. Я був не згоден з цим, я не поставив підпис під цим планом. А крім того, після "касетного скандалу " був здивований, що керівництво СБУ тих часів підтримує контакти з лідерами організованої міжнародної злочинної групи, проти яких ми з дозволу президента Кучми працювали із західними спецслужбами", - наголосив Смешко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.