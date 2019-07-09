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09.07.19 23:40

Родичі утримуваних у РФ політув'язнених українців збирають гроші через "Спільнокошт". ВIДЕО

Рідні полонених Кремля просять фінансово підтримати роботу їхньої громадської організації тоді, як вони шукають підтримку західних донорів.

Об'єднання родичів політв'язнів Кремля хоче зібрати 158 340 гривень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку проекту на платформі "Спільнокошт". Цих грошей має вистачити на забезпечення роботи офісу Об'єднання у найближчі 10 місяців.

"Переговори з потенційними партнерами дають надію на успіх у питанні довгострокового фінансування роботи об'єднання. Нам потрібно пережити цей 10-місячний період, щоб упродовж цього періоду утрясти бюрократичні справи для отримання довгострокової підтримки донорів та в цей час продовжити надання хоча б мінімальної допомоги сім'ям політв'язнів", - повідомили в Об'єднанні.

Зібрані кошти підуть на формування передач для політв'язнів, зарплату головному менеджеру і бухгалтеру, оплату канцелярських витрат, мобільного зв'язку, інтернету тощо.

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Збір стартував напередодні. Станом на вечір 9 липня зібрано 2750 гривень.

Об'єднання родичів політв'язнів Кремля - ​​неполітичний громадський рух, що бореться за звільнення політв'язнів. Організація існує з 2016 року.

"Кількість ув'язнених постійно зростає. У 2018 році ув'язненими з політичних мотивів було 45 українців, у 2019 році - вже понад 100", - підкреслили в Об'єднанні.

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