Охоронець нічного клубу до смерті побив відвідувача в Одесі, - поліція. ВIДЕО камер спостереження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Як зазначили в поліції, пригода сталася вночі біля розважального закладу в центрі міста.

"36-річний одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу, намагаючись його припинити. Один з учасників події завдав чоловіку удар в область голови, від якого останній упав на тротуар. Потерпілого було негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", - йдеться в повідомленні.

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За підозрою в заподіянні одеситу тяжких тілесних ушкоджень співробітниками Приморського відділу поліції викрито 24-річного охоронця закладу. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках розпочатого кримінального провадження та встановлюють повні обставини події.