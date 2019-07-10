"В Україну мені не можна. До кордону - і більше мене не знайдуть. Я командир роти самооборони", - мешканці окупованого Севастополя про поїздки за кордон. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, більшість опитаних заявили, що не були за кордоном жодного разу за останні п'ять років. Ті, хто був, користувалися українськими документами, які значно спрощують процедуру перетину кордонів.

За даними державної міграційної служби України, понад 166 тисяч кримчан отримали українські закордонні паспорти вже після російської анексії півострова. Більшість документів були видані неподалік адмінмежі - у Херсонській області.

Серед тих, хто обмежений у виїзді, - російські військові з окупаційного контингенту та колаборанти, які співпрацювали з окупантами під час анексії півострова.

"В Україну мені не можна. До кордону - і більше мене не знайдуть. Я командир роти самооборони і я вже в списках СБУ давним-давно", - каже один зі зрадників.

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