Активісти намагалися провести акцію на захист кримських татар на Красній площі в Москві, їх затримали. ВIДЕО

У затриманих у руках були плакати з написами "Наші діти не терористи" і "Боротьба з тероризмом у Криму - це боротьба з інакомисленням", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеканал "Дождь".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Выдео Грани.ру

Активістів відвезли до відділу поліції "Китай-город".

Акція на Красній площі була приурочена до розгляду у Верховному суді Росії скарги на вирок кримським татарам у справі забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Четверо обвинувачених у грудні минулого року отримали від 9 до 17 років колонії у справі про участь у терористичному угрупованні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму штрафують "за зловживання свободою масової інформації", але дозволяють використовувати мову ворожнечі, - правозахисники

Російські правоохоронні органи проводили затримання імовірних учасників "Хізб ут-Тахрір" не лише в окупованому Криму, але і на території Росії - наприклад, у Татарстані. Навесні десятьох обвинувачених там також засудили на терміни до 17 років.

Правозахисники неодноразово закликали припинити переслідування учасників "Хізб ут-Тахрір", яка в низці країн діє на законних підставах і не вважається екстремістською організацією. Багатьох засуджених і заарештованих у Росії учасників цього релігійного руху визнано політв'язнями.

Читайте: У Криму відбувається тотальний геноцид над усіма, хто не сприймає Росію, - Клімкін