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10.07.19 13:44

З українським воїном Владиславом Локтіоновим, загиблим на Донбасі, попрощалися в Дніпрі. ВIДЕО

Сьогодні, 10 липня, в місті Дніпро відбулося прощання з Владиславом Олександровичем Локтіоновим, 1976 року народження, солдатом, військовослужбовцем 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 липня увечері під час виконання бойового завдання від осколкових поранень, зазнаних в результаті обстрілу взводного опорного пункту поблизу смт Південне в районі окупованої Горлівки Донецької області.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Владислав Олександрович Локтіонов народився 07.10.1976 року. До війни працював у ТОВ "Сантехбуд". У липні 2015 був мобілізований як доброволець, гранатометником 92-ї окремої механізованої бригади, 1-й батальйон, протитанковий взвод. В травні 2016 біля понтонної переправи поблизу села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області перебрався на інший берег річки, щоб забрати звідти човен, але був захоплений російськими найманцями. 27.12.2017 був звільнений з полону, судився з військовою частиною, яка звільнила його "за самовільне залишення місця служби".

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У травні 2019 повернувся на службу.

У нього залишилися мати та син.

З українським воїном Владиславом Локтіоновим, загиблим на Донбасі, попрощалися в Дніпрі 01

Український воїн Владислав Локтіонов.

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