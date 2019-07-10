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10.07.19 14:13

Метадон, кокаїн, опій та канабіс: СБУ заблокувала масштабний збут наркотиків і психотропів на загальну суму 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури заблокували масштабний збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, частина з яких була ввезена контрабандою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що замовлення на отримання "товару" приймалися через інтернет і надсилалися клієнтам по всій Україні.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта виробництва, жителя Новомосковська, правоохоронці виявили майже сімсот п'ятдесят грамів метамфетаміну, триста грамів метадону, двадцять п'ять грамів кокаїну, тридцять грамів амфетаміну, шістдесят грамів опію екстракційного, понад півтора кілограма канабісу, спеціальне обладнання для зважування і фасування "товару".

Метадон, кокаїн, опій та канабіс: СБУ заблокувала масштабний збут наркотиків і психотропів на загальну суму 2 млн грн 01

Вилучені наркотики направлені на експертизу. Їх орієнтовна вартість за цінами "чорного ринку" становить понад два мільйони гривень.

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Фігуранта справи затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального України, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Метадон, кокаїн, опій та канабіс: СБУ заблокувала масштабний збут наркотиків і психотропів на загальну суму 2 млн грн 02

Зловмиснику обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Метадон, кокаїн, опій та канабіс: СБУ заблокувала масштабний збут наркотиків і психотропів на загальну суму 2 млн грн 03

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Метадон, кокаїн, опій та канабіс: СБУ заблокувала масштабний збут наркотиків і психотропів на загальну суму 2 млн грн 04
Фото: пресслужба СБУ

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