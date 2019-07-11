Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це Годунок розповів у спеціальному відеозверненні.

"Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що я один з тих, хто закликав голосувати за нашого президента. Те, що сьогодні, хтось із його оточення подав неправдиву інформацію і спровокував цей конфлікт - це маленьке непорозуміння, яке сьогодні-завтра мине ... я не йду в СБУ, я планую звернутися в спецслужбу із запитом про те, чи є на мене якась компрометуюча інформація. Президент розбереться в цій прикрій ситуації, в яку ми обидва втрапили, і відповідно зреагує і покаже, що ніякий я не бандит", - сказав Годунок.

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