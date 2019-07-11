Понад 40 учасників пікету біля будівлі суду в Москві, де розглядають апеляції у справі "Хізб ут-Тахрір", затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вони самі повідомили про це на гарячу лінію ОВД-Инфо, передає Цензор.НЕТ.

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Затримані прийшли на оскарження вироку чотирьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір".

За уточненими даними, в першому автозаку перебуває 26 осіб. Перший автозак (26 осіб) їде до відділу поліції у справах Міщанського району, другий (18 осіб) їде до відділу поліції у справах Таганського району.

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Імена затриманих у першому автозаку: Абдурашитов Нурі, Кішпідінов Мухаммад, Теміркалієв Наріман, Умеров Таїр, Хакімов Ділявер, Мамутов Ленур, Крєстов Шакір, Назлимов Ібріш, Сайдаметов Ібріш, Хайбуллаєв Сейтмамут, Алієв Емін, Факідов Ісмаїл, Якубов Арсен, Сейдалієв Мустафа, Джаппаров Наріман, Абдураманов Мустафа, Сеферов Ремзі, Абдуразаков Кемал, Ібрагімов Ібраїм, Сеітаблаєв Мустафа, Неджиєв Нарім, Меджитов Сервер, Асанов Зейнур, Газієв Бекір, Кадиров Айдер, Карахалілов Азіз, Гафаров.

Імена затриманих у другому автозаку: Ізмаїлов Елеонор, Джелялов Рустем, Хощу Осман, Абдуллаєв Едем, Сайфулін Ізет, Джемілєв Мустафа, Бейтуллаєв Ремзі, Камілов Рефат, Абдуразаков Осман, Ахаєв Марлен, Таїров Рустем, Ібраїмов Наріман, Гавріков Олександр, Аппазов Зінур, Алієв Едем, Рустемов Емін, Умеров Аметхан, Усеїнов Кязім.

"Сьогодні, 11 липня 2019 року, відбувається розгляд апеляційної скарги на вирок у "справі Хізб ут-Тахрір" (перша Бахчисарайська група) у Верховному Суді РФ у місті Москва. Під будівлею суду було затримано і поміщено в автозаки понад 50 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами. Зараз затримані перебувають у поліції", - повідомляє Кримська солідарність.





































































Нагадаємо, Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов є фігурантами першої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір", затримані в результаті масових обшуків у будинках кримських татар-мусульман м. Бахчисарая 12 травня 2016 року.

Після затримання всі четверо були поміщені в СІЗО м. Сімферополь, де перебували 2 роки за сфабрикованими і необґрунтованими обвинуваченнями. У травні 2018 року справу було передано в Північно-Кавказький окружний військовий суд, кримчан етапували із Сімферополя в російський Ростов.

24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в м. Ростов-на-Дону відбулося заключне судове засідання щодо фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", на якому було оголошено вирок першій бахчисарайській групі. Рішенням суду всі четверо кримських татар мусульман були визнані винними в скоєнні злочинів.