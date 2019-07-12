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12.07.19 14:26

Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання. ВIДЕО

Глава Верховної Ради Андрій Парубій закрив останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парубій оголосив, що остання сесія Верховної Ради VIII скликання закривається 19 липня. За його словами, на наступному тижні, з 15 по 19 липня, депутати ще мають працювати в комітетах, комісіях і фракціях.

"Десята сесія Верховної Ради України VIII скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання оголошую закритим", - сказав спікер.

Під час закриття сесії в сесійній залі парламенту були також присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Після оголошення про закриття сесії в залі прозвучав Гімн України. Також депутати зробили групове фото біля президії та трибуни парламенту.

Як зазначає видання, під час закриття сесії в сесійній залі перебувало візуально менше ніж 100 депутатів.

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