Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Парубій оголосив, що остання сесія Верховної Ради VIII скликання закривається 19 липня. За його словами, на наступному тижні, з 15 по 19 липня, депутати ще мають працювати в комітетах, комісіях і фракціях.

"Десята сесія Верховної Ради України VIII скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання оголошую закритим", - сказав спікер.

Під час закриття сесії в сесійній залі парламенту були також присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Після оголошення про закриття сесії в залі прозвучав Гімн України. Також депутати зробили групове фото біля президії та трибуни парламенту.

Як зазначає видання, під час закриття сесії в сесійній залі перебувало візуально менше ніж 100 депутатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради. ВIДЕО