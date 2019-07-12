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12.07.19 16:32

"Ми включили Придністров'я у формат врегулювання, але не знайшли політичного рішення. Наш приклад не дуже хороший", - прем'єр Молдови Санду про Донбас. ВИДЕО

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що придністровський формат врегулювання війни на Донбасі буде не ефективним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Санду розповіла, що Молдова свого часу включила в переговори придністровських лідерів, але це не сприяло політичному вирішенню конфлікту між Молдовою і невизнаним Придністров'ям.

"Проблема в тому, що цей "якийсь час" триває вже майже 30 років і не зрозуміло скільки ще триватиме... Ми включили Придністров'я у формат врегулювання - він у нас називається 5+2, але, на жаль, ми не прийшли, не знайшли політичного врегулювання і не зрозуміло, знову ж таки, коли це станеться. Я вважаю, що вам треба шукати ці методи. Я не вважаю, що приклад Придністров'я хороший для вашої ситуації", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова та Україна мають намір спільними зусиллями захистити свої кордони від злочинності й контрабанди, - Санду

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