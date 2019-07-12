"Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, називаючи вирок італійської феміди ганебним і несправедливим.

"Це відео знято 2 травня 2014 року в Слов'янську. Гвардієць Віталій Марків з першого резервного батальйону, який потім став батальйоном імені генерала Кульчицького, дружньо, без агресії, вільною італійською мовою спілкується з італійськими журналістами. Потім, після того, як його підрозділ разом із десантниками після бою і втрати двох бійців, зайняв висоту над містом, він також підтримував такі контакти по телефону. І прямо радив італійським репортерам не їхати в цей район через активні бойові дії і небезпеку. На жаль, кілька італійських журналістів не лише стали формальними заявниками у цій кримінальній справі, а й активними свідками обвинувачення у суді ... Боротимемося далі", - пише Шевченко в коментарі до відеозапису.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.